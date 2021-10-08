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Teknoloji

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'da yer alan Salda Gölü'nü paylaşarak, gölün içindeki kayaları Mars gezegeninin milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzetti.

Dildar Baykan Atalay   | 08.10.2021
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Washington

NASA'nın resmi Instagram hesabında Salda Gölü'nde suyun altından görünen kayalara ait bir fotoğrafa yer verildi.

Fotoğrafın altında ise "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik." ifadesi kullanıldı.

Bugün Mars'ın yüzeyinin Salda Gölü'ndeki gibi bir su görüntüsünden mahrum olduğuna işaret edilen metinde, Mars'ta yer alan Jezero kraterinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir ve delta olabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

"Türkiye'deki Salda Gölünün kenarından çekilen bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzediğini düşündüğü bir bölge" ifadesine yer verilerek, bilim insanlarının Dünya üzerindeki mikrobiyal fosilleri incelediği ve Mars'taki milyarlarca yıl önceki yaşam izlerine ulaşabilmeyi umduğu belirtildi.

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