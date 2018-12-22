NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi

ANKARA

NASA, California'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidini kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı. 15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor.

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak.

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak. Holiday Asteroidinin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.

Muhabir: Emre Aytekin