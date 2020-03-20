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Bilim Teknoloji

NASA, Ay roketi çalışmalarını askıya alıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla iki uzay merkezini kapatıyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.03.2020
NASA, Ay roketi çalışmalarını askıya alıyor

Ankara

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici kapatılacağını duyurdu. 

Ajansın bu önlemlerinin, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA, Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti, ülkede vaka sayısı 14 bin 366 oldu.

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