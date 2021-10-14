Dolar
9.19
Euro
10.68
Altın
1,798.84
ETH/USDT
3,771.80
BTC/USDT
57,277.00
BIST 100
1,411.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 14.10.2021
Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

New York

Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.

Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.

LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.

Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.

Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var