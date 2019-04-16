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Bilim Teknoloji

Meteor yağmurları Ay'da su buharı ortaya çıkarıyor

NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusu (LADEE), meteor yağmurlarının Ay atmosferinde su buharı ortaya çıkardığını tespit etti.

Emre Aytekin   | 16.04.2019
Meteor yağmurları Ay'da su buharı ortaya çıkarıyor

Ankara

Bilim adamları meteor yağmurlarının Ay atmosferinde su buharı oluşturduğunu belirledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından bilim adamları, meteor yağmurlarının Ay'ın ince atmosferinde suyun gaz hali olan H2O'nun ve hidrojen ile oksijen atomlarının daha reaktif bir bileşkesi olan hidroksilin (OH) oluşumuna yol açtığını tespit etti.

Ay yörüngesinde Ekim 2013 ile Nisan 2014 arasında gaz ölçümleri yapan NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusunun (LADEE) verilerini inceleyen bilim adamları, 9 Ocak, 2 Nisan, 5 Nisan ve 9 Nisan tarihlerindeki meteor yağmurları sonrasında atmosferde ortaya çıkan su buharı yoğunluğunu kayda aldı.

Su buharının meteorlarla taşınamayacak kadar yoğun olduğunu ifade eden bilim adamları suyun Ay'ın kendi kütlesinde bulunduğu varsayımı üzerinde duruyor.

Meteor çapması sonucu su buharı oluşabilmesi için meteorun Ay yüzeyinin en az 8 santimetre altına girerek su bulunan katmana nüfuz etmesi gerektiğini belirten bilim adamları, ölçümlere göre, yüzey katmanında binde 2 ila binde 5 oranda su bulunması gerektiğini ifade etti.

Bu yoğunlukta bir ton toprak kütlesinden ancak yarım litre su çıkarılabileceğini kaydeden araştırmacılar, bunun dünya üzerindeki en kurak bölgeden bile daha kurak olduğunun altını çizdi.

Araştırma sonuçları "Nature Geosciences" dergisinde yayımlandı.

NASA, Ay yüzeyinde kalıcı bir uzay istasyonu kurarak Dünya'nın uydusunu uzay araştırmaları içi bir basamak olarak kullanmayı planlıyor. Bu veriler, Ay yüzeyinde yaşamayı sürdürülebilir kılmak üzere yararlanılabilecek unsurlar üzerine yapılan bilimsel araştırmaları destekliyor.

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