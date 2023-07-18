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Teknoloji

Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi ticari kullanıma açıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi Microsoft dahil büyük bulut sağlayıcılarının işbirliğinde ticari kullanıma sunuyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi ticari kullanıma açıyor

New York

Meta'dan yapılan açıklamada, Llama 2'nin yeni sürümünün, araştırma ve ticari kullanım için açık kaynak olarak ücretsiz şekilde kullanıma sunulacağı belirtildi.

Llama 2 için tercih edilen iş ortağı olarak Microsoft ile ortaklığın bir sonraki seviyeye taşındığı aktarılan açıklamada, üretken yapay zeka alanındaki çabaların genişletildiği vurgulandı.

Açıklamada, bugünden itibaren Llama 2'nin "Azure AI" model kataloğunda kullanıma sunulacağı ve Microsoft Azure kullanan geliştiricilerin, içerik filtreleme ve güvenlik özellikleri için bulutta yerel araçlardan yararlanmasına olanak tanıyacağı bilgisi paylaşıldı.

Llama 2'nin Windows'ta yerel olarak çalışacak şekilde optimize edildiği kaydedilen açıklamada, geliştiricilere farklı platformlardaki müşterilere üretken yapay zeka deneyimleri sunarken sorunsuz bir iş akışı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Llama 2, Amazon Web Hizmetleri (AWS), Hugging Face ve diğer sağlayıcılar aracılığıyla da sunulacağı duyuruldu.

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