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Teknoloji

Lockheed Martin ve General Dynamics roket motoru üretimi için işbirliği yapacak

ABD'li savunma sanayi şirketlerinden Lockheed Martin ve General Dynamics, katı yakıtlı roket motorlarının üretimi için stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Lockheed Martin ve General Dynamics roket motoru üretimi için işbirliği yapacak

Washington

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, anlaşmayla hayati önem taşıyan yerli tedarik zincirine güvenlik ve dayanıklılık kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk çalışmada Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (GMLRS) için katı yakıtlı roket motorlarının üretimine odaklanılacağı ve bunun 2025 itibarıyla General Dynamics'in Arkansas'daki tesisinde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Lockheed Martin Füzeler ve Ateşleme Kontrolü Başkanı Tim Cahill, katı roket motorları için sağlam ve çeşitli bir tedarik zincirini sürdürmenin, daha güçlü ve dirençli bir savunma sanayi temeli oluşturma konusunda şirketin "21. yüzyıl güvenlik vizyonunu" ilerletmek açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Cahill, bu anlaşmanın Lockheed Martin ve General Dynamics'in talep gören çözümlerin üretimini daha hızlı artırmasını mümkün kılacağını kaydetti.

General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemler Başkanı Fırat Gezen de füze alt sistemlerindeki uzmanlıklarını kullanarak yerli tedarik zincirine dayanıklılık katacak yeni kabiliyetler sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Gezen, işbirliğinin, savunma sanayi temelini güçlendirmeye ve savaşçılara kritik kabiliyet sağlamaya olan ortak taahhütlerini gösterdiğini belirtti.

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