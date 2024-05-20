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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Teknoloji

KKTC'de "Bilim Şenliği" düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturmayı amaçlayan "Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
KKTC'de "Bilim Şenliği" düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Bilim Lefkoşa'nın çok sayıda paydaşı ile birlikte düzenlediği etkinliğin açılışına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı (KIBZEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mert Balın, bakanlık yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Bilim Lefkoşa'nın Kahramanzade'deki kompleksinde düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, milliyetçilik ve vatan sevdasının, kuru lafla, boş sözle ve hamasetle olmayacağını belirterek, "Milliyetçilik, çalışarak, üreterek ve çocukları yetiştirerek olur." dedi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türkünün milli teknoloji hamlesinde her zaman yükseleceğinin altını çizerek, Türkiye ve KKTC'nin bu alanda daima kol kola, omuz omuza olacağını vurguladı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Bilim Lefkoşa’nın kasımdan bu yana büyük bir gayretle çocukların bilime yönelik farkındalığını artırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC'deki çocuklara bilim ve teknolojiyi getiren T3 Vakfı'na ve diğer yetkililere teşekkür etti.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır ise, Bilim Lefkoşa’nın teknolojiden astronomi ve havacılığa, doğa bilimlerinden matematik ile tarım teknolojilerine kadar geniş yelpazedeki atölyelerini, Kıbrıs Türklerine sunduğunu belirterek, "Türkiye haricinde KKTC ve Azerbaycan'da bulunan Bilim Lefkoşa ve Bilim Bakü merkezleri vasıtasıyla kardeş ve akraba topluluklara ulaşmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İki gün sürecek şenlikte, çocuklar ve gençler için deneyler, bilimsel sergiler yapılacak, robot teknolojileri, havacılık ve uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Üniversitelerin bilim stantlarının olduğu şenlikte ayrıca okçuluk, ebru ve seramik gibi sanat ve spor alanlarında faaliyetler gerçekleştirilecek.

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