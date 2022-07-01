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Teknoloji

Kastamonu'daki hasar tespit çalışmalarına Göktürk-1 desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 01.07.2022
Kastamonu'daki hasar tespit çalışmalarına Göktürk-1 desteği

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı." ifadesi kullanıldı.

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