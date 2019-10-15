İsviçre'de buzullar hızla eriyor

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Bilim Teknoloji

İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı

İsviçre'deki buzulların yalnızca 5 yıl içinde yüzde 10 azaldığı belirlendi.

Zehra Ulucak   | 15.10.2019
İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı

Ankara

"Natural Sciences"ın haberine göre, İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcaklık dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "20 İsviçre buzulunun kütle dengesi ölçümlerinin ortaya koyduğu üzere 2019'da bir kez daha, buzullarda azalma, buzul oluşumunu geride bıraktı." ifadesine yer verildi.

Nisan ve mayıs aylarında buzullardaki kar örtüsünün normalden yüzde 20 ila 40 daha yüksek olduğu ancak haziran ve temmuz sonunda iki hafta süren yoğun sıcaklık döneminde İsviçre buzullarında yalnızca 15 gün içinde eriyen kar ve buzul hacminin, ülkenin toplam yıllık içme suyu tüketimine eşdeğer olduğuna işaret edildi.

Kalın kar tabakasının hızla kaybolduğu ve erimenin eylül başına kadar sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durum, son 12 ayda İsviçre'nin toplam buzul hacminin yaklaşık yüzde 2'sinin kaybolduğu anlamına geliyor. Son beş yılda toplam buzul kaybının yüzde 10'u aşması, bir asrı aşkın süredir dana önce hiç görülmemiş bir düşüş oranı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küçük buzulların geri çekilmeye devam ettiğine dikkati çeken araştırmacılar, 1900'lerden bu yana 500'den fazla, genellikle isimsiz buzulun ortadan kaybolduğunu belirtti.

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