Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
119,974.40
Altın
1,799.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış töreni BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

Google'ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başladı.

Tufan Aktaş   | 08.07.2020
İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

İstanbul

Google'ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başladı.

Loon Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, projenin ortağı olan Telkom Kenya abonelerinin yüksek irtifalı balonlarla internet hizmeti almaya başladığını belirtti.

Ülkede başlatılan hizmetin batı ve orta bölgelerde yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını aktaran Westgarth, bu alanı kapsamak için yaklaşık 35 araçlık bir filo kullanılacağını kaydetti.

Westgarth, testlere başladıklarından bu yana 35 bin tekil kullanıcıyı internete bağladıkları, ayrıca sesli ve görüntülü konuşma hizmeti sağladıkları bilgisini paylaştı.

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, ilk saha testlerinde 18,9 megabit/saniye indirme ve 4,7 megabit/saniye yükleme hızına ulaştı.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.

Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
'İnsanın psikolojisi bozuluyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini geçti
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak

TİKA'dan Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi

Google'dan Polonya'daki veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım

Google'dan Polonya'daki veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım