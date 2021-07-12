Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı
SSB ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Ankara
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.
#Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile @aselsan-@roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.✅— SSB (@SavunmaSanayii) July 12, 2021
Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/HIzLvNISjs
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.