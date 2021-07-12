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Teknoloji

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı

SSB ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Erhan Cihan Ünal   | 12.07.2021
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı

Ankara

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

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