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Teknoloji

HAVELSAN'dan tıbbi eğitim simülatörü SimClever

HAVELSAN, tıp eğitimine yönelik çözümü tıbbi eğitim simülatörü SimClever'ı tanıttı.

Tolga Yanık  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
HAVELSAN'dan tıbbi eğitim simülatörü SimClever

İstanbul

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, çözüm ortağı RİSE Teknoloji ile birlikte geliştirilen SimClever, taşınabilir ve kompakt tasarımı sayesinde medikal eğitmenlerine ve öğrencilerine zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın simülasyon tabanlı medikal eğitim yapma imkanı sağlıyor.

SimClever, sınıf içi, poliklinik, danışmanlık odası gibi farklı eğitim ortamlarına uyum sağlayabilen yapısı ile eğitimde esnek ve geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Sistem, 7 farklı modüllü geniş bir senaryo yelpazesi ile hasta monitörü simülatörü, hibrit dijital stetoskop, laboratuvar modülü, radyoloji modülü, hibrit dijital laringoskop, mekanik ventilatör simülatörü, hibrit dijital defibrilatör gibi çeşitli tıbbi cihazların ve yöntemlerin simülatörlerini içeriyor.

Sağlık personelinin klinik yeterliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği tıbbi eğitim simülatörü SimClever ile HAVELSAN, hastaların tedavi sürecinde vazgeçilmez faktörler olan ve tıbbi vakalarda hayati önem taşıyan kritik noktalarda doğru ekipman ve uygun müdahale süreçlerini simülasyon ortamına taşıdı.

İlk olarak Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanıma alınan sistem bir süredir başarıyla kullanılıyor.

SimClever'ın yurt içinde yaygınlaşmasıyla yurt dışı ürünlere bağımlılığın ortadan kaldırılması planlanıyor.

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