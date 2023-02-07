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Teknoloji

Google, yeni yapay zeka sohbet robotunu tanıttı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.02.2023
Google, yeni yapay zeka sohbet robotunu tanıttı

New York

Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, yayımladığı mesajında, yapay zekanın üzerinde çalıştıkları en derin teknoloji olduğuna işaret ederek, bu teknolojinin yaşamı önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve yeni fırsatların kapısını araladığını ifade etti.

Altı yıl önce yapay zeka alanındaki çalışmalara odaklandıklarını anımsatan Pichai, o zamandan beri bu alana yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pichai, Google AI ve yan kuruluşları DeepMind ile son teknolojiyi geliştirdiklerini altını çizerek, iki yıl önce "diyalog uygulamaları için dil modelleri" (LaMDA) tarafından desteklenen yeni nesil dil ve konuşma yeteneklerini tanıttıklarını anımsattı.

LaMDA tarafından desteklenen sohbete dayalı yapay zeka hizmeti üzerinde çalıştıklarının bilgisini veren Pichai, "Bard" olarak adlandırdıkları hizmetin "güvenilir test kullanıcılarına" açıldığını ve gelecek haftalarda halka sunulmasının planlandığını bildirdi.

Pichai, ilk aşamada daha çok kullanıcıyla ölçeklendirme yapmayı ve daha fazla geri bildirim almayı sağlayacak bir versiyonun piyasaya sürüleceğini belirterek, Bard'ın yanıtlarının güvenlik ve kalitesinden emin olmak için harici geri bildirimlerle dahili testleri birleştireceklerini kaydetti.

Bard'ın kalitesini ve hızını öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmeye yardımcı olacak test aşaması için heyecanlı olduklarını vurgulayan Pichai, yapay zekayı sorumlu bir şekilde geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde Microsoft'un da yarın genel merkezinde özel bir basın toplantısı düzenleyeceği ve söz konusu toplantının şirketin yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için ortaklık yaptığı OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu "ChatGPT" ile ilgili olmasının beklendiği bildirildi.

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