"Future AI Summit'25" zirvesi İstanbul'da başladı
Zirvenin açılışını, kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren yapay zeka destekli dijital sunucu "Lucia" gerçekleştirdi.
İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) ev sahipliğinde düzenlenen, konuşmacıları ve içerikleri yapay zeka tarafından belirlenen "Future AI Summit 2025" zirvesi, "Metamorph (Dönüşüm)" temasıyla İstanbul'da başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'de yapay zeka tarafından planlanan ilk uluslararası zirve olma özelliğini taşıyan programın açılışını, kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren yapay zeka destekli dijital sunucu "Lucia" gerçekleştirdi.
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"Lucia", konuşmasında, "Bir tırtıldım, kelebeğe dönüştüm" ifadesiyle etkinliğin teması olan "Metamorph"a dikkati çekti.
Zirvenin açılışında konuşan BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel, "Future Al Summit 2025"in tüm organizasyonunun yapay zeka tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu yılki temanın geçen seneki zirveden elde edilen çıktılar ışığında "Metamorph (Dönüşüm)" olarak belirlendiğini kaydeden Şenel, "Bu çağın adı dönüşüm. Yapay zeka sadece dönüşmüyor, bizleri de dönüştürüyor." şeklinde konuştu.
Şenel, zirvenin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde olan İstanbul'da düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, zirvenin temasından konuşmacılara, tüm etkinliklerin planlamasından konuşmaların farklı dillerde yazıya çevrilmesine kadarki sürecinin, tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığını dile getirdi.
"Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil"
BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da insan merkezli yaklaşımın önemine değinerek, "Yapay sinir ağları, etik çerçeveler, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zekanın toplumsal etkileri üzerine tartışırken, insan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız. Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil." değerlendirmesinde bulundu.
BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel ise zirvenin geleceğe ışık tutma misyonuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl yalnızca bir teknoloji zirvesi olan bu platform, artık sosyolojik ve kültürel dönüşüm arayışlarının da buluşma noktası. Bu tarihi eşiği yakalayan Bahçeşehir Üniversitesi, yapay zeka devriminin şekillendireceği geleceğe öncülük etmeyi hedefliyor." dedi.
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) İcra Kurulu Direktörü Michelle Gyles-McDonnough, gönderdiği video mesajda, zirvenin küresel işbirliği açısından önemini vurguladı.
Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng ise yapay zeka ekonomisinin 22 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasının ve 19 milyonun üzerinde yeni iş imkanı doğurmasının beklendiğini aktardı.
"Akademiyi ve sektörü buluşturan en büyük etkinlik"
Zirveye dair AA muhabirine açıklama yapan BAU Global Başkan Yardımcısı Şenel, zirvenin akademiyi ve sektörü buluşturan en büyük etkinlik olduğunu dile getirdi.
Yapay zekanın sadece mühendisliği ya da teknolojiyi ilgilendiren bir alan olmadığını belirten Şenel, şunları söyledi:
"Bütün sektörlerin içerisine girmiş durumda. Örneğin sağlığı dönüştürecek, dönüştürmeye de başladı. Tarımı dönüştürecek, dönüştürmeye başladı. Tohum tasarımı yapılıyor şu anda yapay zeka ile. Dünyanın önemli şehirleri artık yapay zeka altyapılarıyla yönetilmeye başlanıyor. Şehircilikte büyük değişimler olacak. Aklımıza gelen insanın dokunduğu bütün alanlarla ilgili değişiklikler, dönüşümler söz konusu olacak."
Şenel, zirveyi 2 gün yapmalarının nedeninin, farklı disiplinlerdeki düşünürleri, uygulamacıları, teknologları, akademisyenleri bir araya getirmek olduğunu belirtti.
Zirve yarın da sürecek
Yapay zeka alanında ülkenin ve MENA Bölgesi'nin (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) en önemli zirvelerinden "Future AI Summit’25", 36 etkinlikte 120 konuşmacıyı ağırlayacak.
Yapay zeka ile ilgili tüm gelişmelerin ve teknolojideki dönüşümün konuşulacağı zirve kapsamında teknoloji firmaları, şirketler, girişimcilerle öğrencileri açılan stantlarda buluşturacak.
Üniversite öğrencilerinin hem teorik hem de pratikte yapay zekanın farklı sektörlere etkilerini gözlemleme şansı yakalayacağı zirve yarın da devam edecek.
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