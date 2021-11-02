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Teknoloji

Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak

Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 02.11.2021
Facebook, toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatacak

Washington

Yeni ismiyle Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, bir blog yazısında, Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacaklarını bildirdi.

Yüz tanıma ayarını seçen kişilerin artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanımlanamayacağını belirten Pesenti, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verilerinin silineceğini kaydetti.

Pesenti, "Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüz tanıma teknolojisini halen güçlü bir araç olarak gördüklerini vurgulayan Pesenti, bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Pesenti, yüz tanıma teknolojisinin toplumdaki yeri hakkında pek çok endişe olduğuna işaret ederek, düzenleyicilerin halen kullanımını yöneten net bir kurallar dizisi sağlama sürecinde olduğunu ve söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını kaydetti.


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