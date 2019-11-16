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Bilim Teknoloji

Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 5 milyonu aştı

Elektrikli taşıt satışının ortalama 2 milyon artması halinde, dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor.

Gülşen Çağatay   | 16.11.2019
Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 5 milyonu aştı

Ankara

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, sadece geçen yıl 2 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti.

Dünyada elektrikli taşıt satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri, üretimdeki maliyetlerin düşmeye başlaması etkili oldu. Enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanma eğilimi hız kazandı.

Yıllık elektrikli taşıt satışının ortalama 2 milyon artması halinde, dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor.

Veriler, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısının bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 5 milyon seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Batarya teknolojisinin önemi artıyor

Elektrikli taşıt sayısının artışında batarya maliyetlerindeki düşüşün etkisine işaret edilirken, batarya teknolojisi 2020 ortalarına kadar gelişecek ve maliyetler kilovatsaat başına 100 doların altına inecek.

Bu miktar 5 yıl önce kilovatsaat başına 650 dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde elektrikli taşıtlara yönelik talebin artmasına rağmen, elektrikli şarj istasyonlarının yetersizliği konusunda endişeler bulunuyor.

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