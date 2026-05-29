Dronlar sesinden yakalanacak

Kritik görev uygulamaları için özel olarak tasarlanmış güvenilir RF sistemleri, antenler ve elektronik teknolojiler üzerinde çalışan SAĞLAMTEK Havacılık Savunma, son dönemde önemli bir tehdit haline gelen dronların tespitine yönelik çalışmalarını ürüne dönüştürdü. SAĞLAMTEK, bu amaçla kullanılan radar ve elektrooptik algılayıcıları Akustik Dron Tespit ve Takip Sistemi ile tamamlamayı hedefliyor.

SAĞLAMTEK Havacılık Savunma Gömülü Yazılım Ekip Lideri Ömer Boyraz, standart radarların canlı türlerini veya hareket eden her cismi algılama eğiliminde olduğunu ve bu durumun karmaşık bölgelerde verimliliği düşürdüğünü söyledi.

Geliştirdikleri çözümün radarları tamamlayıcı özelliğine işaret eden Boyraz, standart RF radarlarından en büyük farkının ise pasif çalışma prensibi olduğunu vurguladı. Aktif radarların sinyal gönderirken kendi yerlerini belli ettiklerini ve yüksek enerji harcadıklarını ifade eden Boyraz, "Akustik radar pasif bir radardır, sadece dinleyici konumundadır. Bu sayede çok düşük enerjiyle çalışır, dronun motor ve pervane seslerine odaklanarak varlığını, yokluğunu ve 360 derece yatay-dikey yönünü net bir şekilde tespit edebilir." diye konuştu.

⁠3 kilometre mesafeden keskin tespit

Sistemin tehdit durumunda erken uyarı işlevine değinen Boyraz, korunmak istenen ya da tehdidin geleceği düşünülen bölgeye sistemin paralel şekilde yerleştirilmesi halinde kilometrelerce öteden tespit yapılabileceğini dile getirdi.

Boyraz, dronların geçip geçmediği izlenmek istenen her yere sistemin uygulanabileceğini, kameralı sistemler ve imha araçlarına entegre edilerek bir akustik radar sistemi olarak da çalışabileceğini belirtti.

Benzer sistemlerin sadece dronun varlığını söylemekle yetinip yüksek enerji harcadığını aktaran Boyraz, cihazın 5 derecelik küçük bir hata payıyla hedef yönünü ve yüksekliğini bildirebildiğini söyledi.

Sistemin menziline ilişkin veriler paylaşan Boyraz, "50 santimetrelik ortalama bir dronu 570 metre mesafeden sürekli takip edebiliyoruz. 3 metrelik sabit kanatlı büyük sistemlerde ise 3 kilometreye kadar algılama mesafesine ulaşıyoruz." diye konuştu.

Son dönemde artan sürü dron saldırılarına da değinen Ömer Boyraz, sesin ve harmoniklerin artması nedeniyle sistemin sürüleri çok daha uzak mesafelerden ve efektif şekilde algılayabildiğine dikkati çekti.

Boyraz, sistemin 250 milisaniye gibi oldukça kısa bir buluş süresine sahip olmasının, farklı yönlerden gelen birden fazla tehdidin aynı anda takibine olanak tanıdığını vurguladı.

Piyade için powerbank ile çalışabilen koruma

Boyraz, sistemin modüler yapısı sayesinde hem sabit tesislerde (karakollar, kalekollar) hem de sahada görev yapan mobil birliklerde, piyadelerce kullanılabileceğini belirtti.

Sistemin 1 kilogramın altında ağırlığa sahip olduğuna ve yaklaşık 30 vat gibi düşük bir enerji tüketimi sayesinde standart bir powerbank ile dahi çalışabildiğine işaret eden Boyraz, bu özelliğin, sahada intikal halindeki veya konaklayan timlerin dron saldırılarına karşı erkenden uyarılmasını sağladığını anlattı.

SAĞLAMTEK firması yetkilileri ayrıca sistemin mevcut yetenekleriyle sahada başarıyla test edildiğini ve kendini kanıtladığını kaydetti.