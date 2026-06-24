Türkiye, 1990’lardan bu yana yetkinliğini artırdığı uydu teknolojilerinde ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile tarihi bir milada imza atarak, küresel uydu pazarında özel sektörüyle birlikte lider bir aktör olmayı hedefliyor.

DOSYA: Türkiye'nin Uzaydaki Gözleri Türkiye, 1990’lardan bu yana yetkinliğini artırdığı uydu teknolojilerinde ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile tarihi bir milada imza atarak, küresel uydu pazarında özel sektörüyle birlikte lider bir aktör olmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Türkiye'nin Uzaydaki Gözleri” başlıklı dosya haberi, ülkenin 1990'lı yıllardan bugüne uzay teknolojilerinde kaydettiği büyük aşamayı, yerli üretim hedeflerini ve küresel rekabette ulaştığı stratejik gücü gözler önüne seriyor.

Türkiye, uzay teknolojileri alanında yürüttüğü stratejik yatırımlarla dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

1990'lı yıllardan itibaren uzay alanındaki kabiliyetlerini adım adım yükselten Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusunun uzaya gönderilmesiyle bu uzun soluklu tecrübesini zirveye taşımaya hazırlanıyor.

Güçlü mühendislik kadrosu, insan kaynağı ve teknolojik altyapısıyla küresel uydu pazarının ana oyuncularından biri olmayı amaçlayan Türkiye, hem kamu yatırımları hem de özel sektörün üretim gücüyle uzay liginde yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Türkiye yeni uydusuyla "uzay vatan"daki gücünü pekiştirecek

Türkiye'nin uydu serüveni, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın temmuzun ikinci haftasında fırlatılmasıyla yeni bir boyuta taşınacak.

Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi Türkiye için milat olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin uydu alanındaki tecrübesi Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle taçlandırılmış olacak ve uydumuz bize yeni bir dönemin kapısını aralayacak, ülkemiz için milat olacak." dedi.

Uydular "takım" olacak, Türkiye'nin istihbarat ve gözlem gücü artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlayacaklarını belirterek, "Takım uydularla ülkemizin yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının önemli bir kısmı yerli imkanlarla karşılanmış olacak." dedi.

Türkiye yeni İMECE uydularıyla dünyanın her yerinden gözlem yapabilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin yeni onaylanan İMECE takım uydularıyla istediği yerden, istediği zamanda gözlem yapabileceğini belirtti.

Türksat 6A "yerli imece"yle kanatlandı, uyduda milli markanın yolu açıldı

Türksat 6A'nın yapımında görev üstlenen 20'den fazla yerli firma, hem milli uydu markasının oluşturulmasına hem de üretim kabiliyetinin ticarileşerek ülkenin sektörde ihracatçı konuma yükselmesine giden yolda pay sahibi oldu.

Türkiye uydularıyla "uzay vatan"daki sınırlarını da koruyor

Türkiye, uydularıyla haberleşme ve televizyon yayıncılığı alanında faaliyet göstermesinin yanı sıra yörünge haklarına da sahip çıkarak, "uzay vatan"daki sınırlarını da koruyor.