ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışında Washington nitelik ve popüler uygulamalarla liderliğini korurken, Pekin 2030 yılına kadar küresel inovasyon merkezi olmayı hedefliyor.

DOSYA: ABD-Çin Teknoloji Yarışı ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışında Washington nitelik ve popüler uygulamalarla liderliğini korurken, Pekin 2030 yılına kadar küresel inovasyon merkezi olmayı hedefliyor.

Teknoloji dünyasının iki dev gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, yapay zeka alanında küresel liderlik koltuğu için kıyasıya bir mücadele veriyor. Çin, son yıllarda gerçekleştirdiği devasa yatırımlar ve rekor sayıdaki akademik yayınıyla niceliksel bir üstünlük kursa da ABD, nitelikli Ar-Ge gücü, sektöre yön veren teknoloji devleri ve dünya genelinde en çok ziyaret edilen yapay zeka araçlarıyla liderliğini korumayı sürdürüyor.

Pekin yönetimi 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık dev bir yerel endüstri oluşturarak zirveye yerleşmeyi planlarken, Washington ise küresel yapay zeka ekosistemindeki stratejik ve teknolojik üstünlüğünü kaptırmamakta kararlı.

Anadolu Ajansının (AA) “ABD-Çin Teknoloji Yarışı” başlıklı dosya haberinde, iki küresel gücün yapay zeka alanındaki liderlik mücadelesi, akademik yayınların nitelik-nicelik dengesi ve pazar lideri yazılımlar üzerinden mercek altına alınıyor.

ABD yapay zeka yarışında liderliği Çin'e kaptırmak istemiyor

ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışında dünya çapında en fazla kullanılan yapay zeka araçlarına ABD sahip olurken, Çin ise son yıllarda yaptığı yatırımlarla 2030'da bu alanda zirveye oturmak istiyor.

ABD-Çin çip çekişmesinde en değerli şirketlere ABD, ham maddeye Çin sahip

ABD ile Çin arasındaki teknoloji yarışında çekişmenin en şiddetli yaşandığı alanlardan biri olan çip sektöründe en değerli şirketlere ABD sahipken, Çin çip ve yarı iletken üretiminde kullanılan ham maddelerin büyük çoğunluğuna sahip.

5G teknolojisinde Çin büyümeye, ABD güvenliğe odaklanıyor

Teknolojinin birçok alanı için kritik öneme sahip olan 5G'de Çin küresel çapta kendi sistemlerini yaygınlaştırmaya odaklanırken, ABD güvenlik ağırlıklı bir strateji izliyor.

Akıllı telefon sektöründe teknolojik üstünlük ABD'de, üretim gücü Çin'de

Teknoloji yarışının önemli alanlarından biri olan akıllı telefon sektöründe, ABD teknoloji ve marka gücüyle, Çin ise üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.