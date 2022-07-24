Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,609.00
BTC/USDT
22,756.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin'in dev radyo teleskobu, 660 pulsar tespit etti

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), "pulsar" adı verilen, kendi etrafından hızla dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızlarının 660'ını kayda aldığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 24.07.2022
Çin'in dev radyo teleskobu, 660 pulsar tespit etti

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, teleskoptan sorumlu baş mühendis Ciang Pıng, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun sinyal genişliği ve gücü sayesinde bu alandaki gözlemlere önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ocak 2020'den beri düzenli gözlem çalışmalarının başlatıldığı teleskop, bugüne dek 660 pulsarı kayda aldı.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu
SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Benzer haberler

Çin'in dev radyo teleskobu, 660 pulsar tespit etti

Çin'in dev radyo teleskobu, 660 pulsar tespit etti

Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı

Çin, ekonomiye etkisini azaltmak için Kovid-19 kısıtlamalarını güncellemeyi planlıyor

CIA Direktörü: Rusya, Ukrayna'da 15 bin asker kayıp verdi

CIA Direktörü: Rusya, Ukrayna'da 15 bin asker kayıp verdi
Ülkelerin uzay yatırımlarında son yıllarda büyük artış görüldü

Ülkelerin uzay yatırımlarında son yıllarda büyük artış görüldü
ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi Çin ile gerilime yol açtı

ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi Çin ile gerilime yol açtı