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Teknoloji

Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, uydu iletişimi, radyo televizyon yayınları, veri aktarımı ve diğer hizmetlerin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 554'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

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