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Teknoloji

Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor

Çin, Ay'a insanlı seferlere başlamadan önce, nükleer enerji ile çalışan bir üssün yapımını 2028'e kadar tamamlamayı planlıyor.

Emre Aytekin   | 24.11.2022
Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor

Pekin

Ay keşif programının baş tasarımcısı Vu Veyrın, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği mülakatta, ülkenin Ay ve derin uzaydaki keşif faaliyeti planlarına ilişkin bilgiler verdi.

On yıl içinde Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi öngördüklerini belirten Vu, öncesinde 2028'e kadar nükleer enerji ile çalışacak bir üs kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çin, 2019'da "Çang'ı 4" robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ardından 2021'de fırlatılan "Çang'ı 5" keşif aracı Ay'ın yüzeyinden topladığı kaya ve toprak örneklerini dünyaya ulaştırmıştı.

Vu, Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan keşif görevlerine gelecek yıllarda yenilerinin ekleneceğini, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" görevlerinin planlandığını aktardı.

2028'de planlanan "Çang'ı 8" görevi ile Ay'ın güney kutbunda bir bilimsel araştırma istasyonunun temelini oluşturacak bir üs kurmayı hedeflediklerini kaydeden Vu, üssün yörüngedeki bir uydu, iniş mekiği, inip kalkabilen bir keşif aracı, tekerlekli gezginci keşif aracı ve diğer teknik donanımlardan oluşacağını dile getirdi.

Vu, istasyonun nükleer enerji ile çalışmasını planladıklarına işaret ederek, "Ay istasyonunun uzun vadeli ve yüksek enerji ihtiyacına karşılık vermek üzere yeni bir sistem geliştiriyoruz." dedi.

Çin Mühendislik Akademisi üyesi Vu, yeni sisteme dair teknik detaylar vermekten kaçındı. Ancak daha önce edinilen bilgilerden, sistemin bir megavat elektrik üretme kapasitesine sahip nükleer reaktör olacağı tahmin ediliyor.

Çin'in halen Mars'ta keşif faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Vu, ayrıca Jüpiter, Uranus ve Astroid Kuşağı'na yönelik keşif faaliyetleri yürütmeyi ve Güneş Sistemi'nin eşiğine derin uzay gözlem uydusu yollamayı planladıklarını bildirdi.

Nükleer enerji, çevre koşullarına, güneş ışığına bağlı olmayan uzun vadeli ve güvenilir enerji kaynağı sağladığından Ay projesinde tercih edileceği öngörülüyor.

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