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Teknoloji

Çin'in güneş gözlem uydusu 'Kuafu-1' ilk verilerini iletti

Çin'in ekimde uzaya yolladığı güneş gözlem uydusu Kuafu-1'in, Dünya'ya ilk verileri ilettiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 24.11.2022
Çin'in güneş gözlem uydusu 'Kuafu-1' ilk verilerini iletti

Pekin

Şinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisi tarafından yürütülen projenin operasyonundan sorumlu baş bilim insanı Gan Veyçun, uydunun bugün sabah saatlerinde 11 Kasım'da güneş patlamasının X-ışınıyla kaydettiği imajlarını ilettiğini açıkladı.

İmajların uydunun katı X-Işını görüntüleyicisi (HXI) tarafından kaydedildiğini ifade eden Gan, halen deneme aşamasında olmasına rağmen imaj kalitesinin mükemmele yakın olduğunu, patlamanın detaylarının ve Güneş'in yapısındaki inceliklerin gözlenebildiğini belirtti.

"Kuafu-1" adıyla anılan İleri Uzay Güneş Gözlemevi (ASO-S) uydusu 9 Ekim'de uzaya fırlatılmıştı.

Güneş Eşzamanlı Yer Yörüngesi'nde konumlanan uydu, Dünya'nın Güneş'in çevresindeki dönüşüne koşut hareket etmesi sayesinde, geceleri Güneş'i göremeyen yer teleskoplarının aksine yılın büyük bölümünde 24 saat gözlem yapma kapasitesine sahip bulunuyor.

Adını Çin mitolojisinde güneşi kovalayan devden alan uydunun, Güneş'in manyetik alanı ile patlamalar ve korona tabakasındaki kütle atımı arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasına katkı sağlayacak gözlem verileri sağlaması amaçlanıyor.

Uydunun günde ortalama 500 gigabayt büyüklüğündeki veriyi Pekin, Sanya ve Kaşgar'daki yer istasyonlarına iletmesi, bu verilerin Nancing şehrindeki Mor Dağ Gözlemevi'nde birleştirilerek işlenmesi planlanıyor.

Bir tam-disk manyetograf (FMG), Lyman-Alfa spektrumunda gözlem yapan bir teleskop (LST) ve bir katı X-Işını görüntüleyici (HXI) taşıyan 888 kiloluk uydunun keşif faaliyetini en az 4 yıl sürdürmesi hedefleniyor.

Çin, ilk güneş gözlem uydusu "Şihı"yı, 14 Ekim 2021'de uzaya göndermişti.

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