Euro
10.35
Dolar
8.67
BIST 100
1,409.21
Altın
1,781.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul Köprüsü Temel Atma Alanı”ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da sarı-lacivertli kulübün bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Teknoloji

Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.06.2021
Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), stratejik ortağı Boeing tarafından son 12 aydaki teslimat ve kalite performansı ile "Boeing Premier Bidder Programı"na katılma hakkı kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle Boeing projelerinde son 1 yıldır teslimat ve kalite performansını uluslararası boyutta kanıtlayan TUSAŞ, uzun yıllardır iş birliğini sürdürdüğü stratejik ortağı Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

TUSAŞ'ın, 2020 yılında Boeing-787 Elevator, Cargo Barrier ve Horizontal Leading Edge başta olmak üzere Boeing projelerinde gerçekleştirilen yüzde 100 kalite ve teslimat performansı şirket tarafından "Gold Skor" olarak bildirildi. 2021 yılında da "Gold" teslimat ve kalite performansı ile devam ederek başarılarının devamını sağlayan TUSAŞ, "Boeing Premier Bidder Programı" ile yeni bir ödül daha kazanmış oldu.

TUSAŞ, hak kazandığı bu program sayesinde hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Programa dahil olabilmek Boeing ile olan iş birliğimizi çok özel bir konuma getiriyor. Güven, teslimat ve hıza dayalı olarak yıllardır stratejik ortağımız olan Boeing'den bu denli önemli bir ödül almak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu
Kovid-19 varyantları salgınla mücadelede yeni güçlükler ve belirsizlikler yaratıyor
Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılmaya devam ediyor
Brezilya'da bilim insanları bir hastanın 218 gündür Kovid-19'u neden atlatamadığını araştırıyor

Benzer haberler

Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü

Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü

İlim Yayma Ödülleri 2. kez sahibini bulacak

AB ve ABD havacılık anlaşmazlığında ateşkes ilan etti

AB, Airbus-Boeing ticari anlaşmazlığını çözmek için 'çok iyimser'

AB, Airbus-Boeing ticari anlaşmazlığını çözmek için 'çok iyimser'