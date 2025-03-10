Dolar
36.55
Euro
39.66
Altın
2,905.29
ETH/USDT
2,003.80
BTC/USDT
79,632.00
BIST 100
10,393.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Teknoloji

BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle geçen yıl 665,3 milyon avro zarar etti.

Bahattin Gönültaş  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı

Berlin

BioNTech, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal verilerini yayımladı.

Buna göre, 2023’te 930,3 milyon avro net kar eden şirket, geçen yıl 665,3 milyon avro net zarar açıkladı. Böylece, şirket 2019'dan beri ilk kez bir mali yılda kar elde edemedi.

BioNTech'in geliri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon avroya geriledi. Şirket, 2023’te 3 milyar 819 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin 2023’te 3,83 avro olan hisse başına net karı da 2024’te 2,77 avro zarara dönüştü.

Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Buna ek olarak, BioNTech'in işbirliği ortağı Pfizer Inc. (“Pfizer”) tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir.” denildi.

Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen BioNTech'in, kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı bulunuyor. Şirketin finansal verilerine göre, BioNTech, 2024 sonunda toplam 17,4 milyar avroluk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD'li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar avrodan fazla kazanmıştı.

BioNTech'in araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,78 milyar avrodan 2,25 milyar avroya çıkması dikkati çekti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirmek için önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti, emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi
Bakırköy-Kirazlı hattı bir yılda 17,1 milyon yolcu taşıdı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı

BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı

Anket: Japonya'da Kovid-19 salgınından bu yana en ciddi tam zamanlı iş gücü sıkıntısı yaşanıyor

ABD'de mahkeme, Çin hükümetini "Kovid-19" koruyucu ekipmanlarını "istiflemekten" sorumlu buldu

Araştırmacılar, dövme mürekkebinin lenf ve cilt kanseri riskini artırdığını belirledi

Araştırmacılar, dövme mürekkebinin lenf ve cilt kanseri riskini artırdığını belirledi
Kişiye özel aşı, kanser tedavisinde geleceğe dair umut vadediyor

Kişiye özel aşı, kanser tedavisinde geleceğe dair umut vadediyor
Bundesbank yüksek faiz nedeniyle 2024'te 19,8 milyar avro zarar etti

Bundesbank yüksek faiz nedeniyle 2024'te 19,8 milyar avro zarar etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet