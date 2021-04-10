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Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3'ün orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını kamuoyuyla paylaştı.

Musab Turan   | 10.04.2021
Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı

İstanbul

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.


Bayraktar, Twitter’da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür." notunu kullandı.

Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3’ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.

Bayraktar, 27 Mart’ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulunmuştu.

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