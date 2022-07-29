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Teknoloji

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

Miraç Kaya   | 29.07.2022
Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde çocuklara gök bilimi eğitimi verildi ve oyunlar oynandı.

Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gök cisimleri hakkında bilgi verdi. Havanın kararmasıyla gök cisimleri uzmanlarca anlatıldı.

Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda ziyaretçi, doğada kamp kurdu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi.

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