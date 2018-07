ANKARA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bir Ay fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Posted to Twitter by @Astro_Alex, European Space Agency astronaut Alexander Gerst, this image shows our planet's Moon as seen from the International @Space_Station https://t.co/ap2AqYKtIy #MoonCrushMonday pic.twitter.com/fD04Cjle03