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Teknoloji

Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak

T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te ziyaretçilerle buluşacak.

Orhan Çiçek   | 29.03.2022
Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak

Antalya

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'in iş birliğiyle 12 bin 500 metrekare alana kurulu Antalya Bilim Merkezi'nde 31 Mart-2 Nisan arasında gerçekleştirilecek "Antalya BİLİMFEST", 7'den 77'ye teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getirecek.

Antalya BİLİMFEST'te, T129 Atak Taarruz ve Taktik Helikopteri de tanıtılacak.

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