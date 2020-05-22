Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,135.80
Altın
1,733.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor.
logo
Bilim Teknoloji

ARAŞTIRMA: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

British Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, ALK genin kilo almayı tetikleyebildiğini tespit etti.

Nuri Aydın   | 22.05.2020
ARAŞTIRMA: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

Ankara

ScienceDaily'nin haberine göre, zayıf kişilerin kilo almasını engelleyen etmenlerin tespit edilmesine yönelik yapılan araştırmada, Estonya'da 47 binden fazla kişiye ait genetik bilgiler incelendi.

20-40 yaş aralığındaki zayıf ve normal kiloya sahip kişilere ait genetik bilgiler ışığında yürütülen çalışmada, ALK geninde zayıf bireylere özgü genetik değişiklikler (varyantlar) gözlemlendi.

Çeşitli kanser türlerinde sıklıkla mutasyona uğrayan ve tümörlerin gelişimini yönlendiren "onkogen" olarak bilinen ALK geninin, kilo almayı tetikleyen ayrı bir rolünün olabileceği ortaya kondu.

Bu kapsamda sinekler ve fareler üzerinde yapılan deneylerde de ALK geni bulunmayan sinek ve farelerin zayıf kaldığı ve obeziteye karşı dirençli olduğu görüldü.

ALK geni silinmiş farelerin, aynı şekilde beslenen diğer farelere göre vücut ağırlığı ve vücut yağ oranının daha düşük kaldığı tespit edildi.

Beyinde yüksek oranda bulunan ALK'nin, yağ dokularına "besinlerden daha fazla yağ elde edilmesi" komutunu vererek kilo alımını artırdığı tahmin ediliyor.

Kanser araştırmalarından bilinen ALK geninin silinmesinin, sinekler ve farelerde olduğu gibi vücut ağırlığı ve vücut yağ oranını düşürebileceğine ve bu yeni tespitin obezite ile mücadeleye imkan sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Yaşam Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve British Columbia Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümünde profesör Josef Penninger, genelde obezitenin nedeninin araştırıldığını ancak kendilerinin olaya tersten bakarak zayıflığın nedenini bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Penninger, ALK'ya yönelik tedavilerin obezite ile mücadelede işe yarayabileceğine dikkati çekerek, insan beynindeki ALK'leri silerek yada işlevini azaltarak daha somut sonuçlara ulaşılabileceğini kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı
Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi
Barselona'da 400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bini aştı

Benzer haberler

ARAŞTIRMA: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

ARAŞTIRMA: Obezitenin nedeni ALK geni olabilir

'Karantina obezitesi'ne dikkat

Obezite Kovid-19 hastalığı için yüksek risk