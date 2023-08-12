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Teknoloji

Araştırma: Cilt rengiyle ilişkili 135 yeni gen tespit edildi

ABD'de bilim insanlarınca yapılan araştırmada, insanlara cilt rengini veren pigmentasyonla ilgili 135 yeni gen tanımlandı.

Gökhan Çeliker  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Araştırma: Cilt rengiyle ilişkili 135 yeni gen tespit edildi

Ankara

News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre, Oklahoma Üniversitesinden Vivek Bajpai ve Stanford Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, insanlara cilt rengini veren pigmentasyonla ilişkili 135 yeni gen tanımlandı.

Araştırmacılar, cilt pigmenti de olarak da tanımlanan "melanin" üretimini etkileyen, işlevsel olarak farklı 169 gen bulurken bunlardan 135'inin daha önce pigmentasyon ile ilişkili olmadığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, yeni keşfedilen KLF6 ve COMMD3 isimli iki genden KLF6 isimli DNA bağlayıcı protein, insanlarda ve hayvanlarda melanin üretimi kaybına yol açarken diğer türlerde ise melanin üretiminde rol oynuyor.

COMMD3 ise, melanozomların asitliğini kontrol ederek melanin sentezini düzenliyor.

Bajpai, çalışmayla ilgili "Melanini neyin düzenlediğini anlayarak daha açık tenli insanları melanomdan veya cilt kanserinden korumaya yardımcı olabiliriz. Bu yeni melanin genlerini hedefleyerek vitiligo ve diğer pigmentasyon hastalıkları için melanin değiştiren ilaçlar da geliştirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, bu tür melanin üreten genleri keşfederek mikroplara ve hastalıklara karşı etkili müdahaleler geliştirebilir.

Araştırma, "Journal Science " adlı dergide yayımlandı.

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