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Teknoloji

Apple, gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection" özelliğini İngiltere'de kaldırdı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, İngiltere hükümetiyle yaşanan veri gizliliği anlaşmazlığının ardından gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection (ADP)" özelliğini ülkedeki kullanıcılarına sunmayacağını duyurdu.

Zuhal Demirci  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Apple, gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection" özelliğini İngiltere'de kaldırdı

Londra

Şirketin sunduğu ADP özelliği, yalnızca hesap sahiplerinin çevrim içi olarak sakladıkları fotoğraflar veya belgeler gibi verilere erişebilmesini sağlıyor ve Apple'ın bu verilere erişimi bulunmuyor.

Ancak, İngiltere hükümetinin bu ayın başlarında verilere erişim hakkı talep etmesi üzerine şirket, ülkedeki kullanıcılar için bu özelliği kaldırma kararı aldı.

Apple'dan yapılan yazılı açıklamada, "Apple, kullanıcılarına kişisel verileri için en yüksek güvenlik seviyesini sunmaya kararlı ve bunu gelecekte İngiltere'de de yapmayı umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ADP özelliği İngiltere'de tamamen devre dışı bırakılıyor

Şirket, daha önce ADP özelliğini aktif hale getiren kullanıcıların bu güvenlik aracını devre dışı bırakmak zorunda kalacağını bildirdi. Söz konusu karar kapsamında, yeni kullanıcılar ise bu özelliğe erişemeyecek.

Apple, yeni kullanıcıların karşısına "Apple, ADP özelliğini artık İngiltere'deki yeni kullanıcılara sunamamaktadır." mesajının çıktığını duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, hükümetin verileri görmesine olanak tanıyan "Technical Capability Notice (TCN)" talebinde bulunup bulunmadığını doğrulamaktan kaçındı.

Bakanlık sözcüsü, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Operasyonel konular hakkında yorum yapmıyoruz. Böyle bir bildirimin varlığını doğrulamak veya reddetmek de buna dahil." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, böyle bir talep olsa bile bunun hükümete tüm kullanıcı verilerine erişim hakkı tanımayacağını belirtti.

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