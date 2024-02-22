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Teknoloji

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir elde etti

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde 22,1 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir elde etti

Washington

Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 6,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 20,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı da yüzde 769 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.

"Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı. Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve ülkeler genelinde artıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 36'nın üzerinde değer kazandı, şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaştı.

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