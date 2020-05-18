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Bilim Teknoloji

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing firması tarafından üretilen X-37B uçağını yeni bir görev için uzaya yolladı.

Emre Aytekin   | 18.05.2020
ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı

Ankara

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Boeing firması tarafından üretilen X-37B uzay uçağı, Atlas 5 roketiyle Florida'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

FalconSat-8 adlı deneysel bir uydu taşıyan uzay uçağı, Dünya yörüngesinde gizli görevler ve bilimsel deneyler icra edecek.

Uçakta, radyasyonun farklı maddeler ile tohumların gelişimi üzerindeki etkisini inceleyecek ve mikro dalga enerjisiyle oluşturulan güç ışınlarını test edecek deney donanımları bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 5 uzay görevi icra etmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı. Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak 780 gün kalmıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 20 Aralık 2019'da kurulmuştu.

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