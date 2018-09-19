42 ilden 10 bin genç TEKNOFEST ile buluşturulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin 42 ilinden 10 bin genci, 20-23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile buluşturacak.

İSTANBUL



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin 42 ilinden 10 bin genci, 20-23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki yeni havalimanının ev sahipliği yapacağı Türkiye'nin ilk teknoloji festivalinin paydaşlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivale 42 ilden 10 bin gencin katılımını sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılacak gençler, benzersiz etkinliklerle buluşacak olmanın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığının TEKNOFEST İstanbul için özel olarak hazırladığı stantta, milli teknoloji hamlesinin çok özel örneklerinden bazılarıyla da buluşma imkanı yakalayacak.

ESpor Federasyonunun kurulmasını sağlayarak Türkiye'nin dijital oyunlar ve ESpor alanında önemli hamleler yapmasının önünü açan Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı Çanakkale Savaşı konulu Nusrat mobil oyunu, artırılmış gerçeklik ve Evlat mobil uygulamaları ile katılımcılarla buluşacak.

Ayrıca gençler ve tüm katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanlığı standında çeşitli hediyelerle ve Bakanlık yayınlarıyla buluşma imkanına sahip olacak. Katılımcılar, Kredi ve Yurtlar Kurumunun çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere sunduğu kamplar ve gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayan gençlik merkezlerinin sunduğu imkanlar gibi sayısız hizmetle ilgili bilgi alma fırsatını elde edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek olan TEKNOFEST İstanbul, ödüllü teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri ve özel aktivitelere sahne olacak.

Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleşecek ve milli teknoloji hamlesi bağlamında toplumsal farkındalık adına büyük önem taşıyan festivale rekor katılım bekleniyor.

Muhabir: Emre Doğan