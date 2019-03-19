'2 bin çocuğumuza daha kodlama eğitimi vereceğiz'
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Süel, "Bugüne kadar 58 ilde 41 bin 600'ün üzerinde çocuğa ulaştık. Nisan sonuna kadar 2 bin çocuğumuza daha kodlama eğitimi vereceğiz. Böylece 60 ilde 43 bin rakamının üzerine çıkılmış olacak." dedi.
Ordu
Türkiye Vodafone Vakfı ile Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve 7-14 yaş arası çocukları kapsayan "Yarını Kodlayanlar" adlı projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiklerini, bunların ortak paydasının eğitim olduğunu söyledi.
"Yarını Kodlayanlar" projesini 3 yıldır başarıyla sürdürdüklerini belirten Süel, bu süreçte 40 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettiklerini aktardı.
Süel, projenin artık bir kodlama seferberliğine dönüştüğüne dikkati çekerek, "Projemizi adım adım tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Ordu'da bugüne kadar 500'e yakın çocuğa eğitim verdik. Nisan sonuna kadar toplam 600 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Projeyi ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini ifade eden Süel, "Artık yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle paradigmalar, farklı işletim sistemleri gündeme gelecek. Sadece insanlar değil, nesneler, araçlar, makineler, ayakkabıdan saksılara kadar aklımıza gelmeyecek cinste nesneler birbirine bağlanıyor olacak. 2020'ye kadar yaklaşık 50 milyar nesnenin dünyada birbirine bağlı olacağı düşünülüyor." diye konuştu.
Süel, dijital dünyanın ortak dilinin kodlama olduğunu anlatarak, üç yıl önce baktıklarında dünyada kodlama eğitimi alan kişilerin yaş ortalamasının 7 yaşına kadar düştüğünü gördüklerini, "Ağaç yaşken eğilir" diyerek yola çıktıklarını ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik projeyi Ağustos 2016'da başlattıklarını anlattı.
Yeni meslekler içerisinde kodlamanın yer alacağını kaydeden Süel, şöyle devam etti:
"Onun için dijitalleşmede yetkinlikler ne kadar erken kazanılırsa o kadar daha iyidir. Milli Eğitim Bakanlığımızın da çabalarıyla kodlama ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Biz de özellikle yerli yazılımın önünü açacak kodlama eğitimi vererek ülkemizi bölgesel lider yapacak adımları atmaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız programlama hakkında bilgi sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor ve önemlisi artık kendi oyunlarını bile üretebiliyorlar."
"Tırla gezerek 12 ilde 42 köyde 2 bin 500 çocuğun ayağına gittik"
Süel, geçen yıl kırsal kesimlerde yaşayan çocukların da bu eğitimden faydalanabilmesi için tırla gezerek 12 ilde 42 köyde 2 bin 500 çocuğun ayağına gittiklerini söyledi.
58 ilde 41 bin 600'ün üzerinde çocuğa ulaştıklarına dikkati çeken Süel, "Nisan sonuna kadar 2 bin çocuğumuza daha kodlama eğitimi vereceğiz. Böylece 60 ilde 43 bin rakamının üzerine çıkılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da teknolojinin yeni neslin hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Teknoloji hızla gelişiyor. Bizler de ülke olarak bu teknolojik dönüşümü yakalamak zorundayız. Büyükşehir olarak 500 öğrencimize kodlama eğitimi verdik. Eğitim ile çocuklarımız ülkenin gelecekteki mesleklerine hakim olabilecek şekilde yetişecekler. 7-14 yaş arasındaki çocuklara doğrudan eğitiminin verildiği bu önemli programa biz de vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu'yu düşünen, yarışan ve üreten bir şehre dönüştüreceklerini dile getirdi.
Programa, bazı okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Program, Ordu Büyükşehir Belediyesi ek binasında oluşturulan akıllı sınıfın ziyaret edilmesiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.