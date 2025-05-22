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Spor, Basketbol

Yılın başantrenörünün hedefi, ilk Avrupa zaferi

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kariyerindeki ilk Avrupa kupasını almaya çalışacak.

Erkan Tiryaki  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Yılın başantrenörünün hedefi, ilk Avrupa zaferi

Abu Dabi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde ilk zaferini yaşamaya çalışacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda sarı-lacivertlilerin başında yer alacak 49 yaşındaki başantrenör, Avrupa'daki kupa hasretini dindirmek istiyor.

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Jasikevicus, kariyerinde 6. defa Dörtlü Final'de mücadele verecek. Dörtlü Final'i 3 farklı takımla yaşayan Litvanyalı başantrenör, bu seviyede ilk kez 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le yaşadı ve 3. oldu. Barcelona'yla 2021, 2022 ve 2023'te Dörtlü Final'e kalan Jasikevicius, Katalan ekibiyle, birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı. Jasikevicius, geçen sezon ise Fenerbahçe Beko'nun başında Dörtlü Final'de dördüncü olmuştu.

Üstü üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de takımıyla yer alacak Litvanyalı başantrenör, ilk kupa sevincini yaşamayı hedefliyor.

Tarihe geçebilir

Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan 4. isim olabilir.

Tarihte bu başarıyı Armenak Alachachian, CSKA'yla oyuncu olarak 1969'da, başantrenör olarak da 1963'te ilk yaşayan isim oldu.

Real Madrid'le 1964, 1965, 1967 ve 1968'de oyuncu olarak şampiyonluk yaşayan Lolo Sainz, 1978-1980'de ise aynı takımın başantrenörü olarak Avrupa Ligi'ni kazandı.

Bu başarıyı en son tekrarlayan ise Svetislav Pesic oldu. Pesic, 1979'de Yugoslavya'yı temsil eden Bosna'yla oyuncu olarak, 2003'te ise Barcelona'da başantrenör göreviyle Avrupa Ligi kupasını elde etti.

Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Jasikevicius, Fenerbahçe'yle kupaya uzanırsa bu sefer başantrenör olarak bunu elde edecek.

Modern Avrupa Ligi tarihinde ise bu başarıyı yaşayan herhangi bir isim bulunmuyor. Fenerbahçe Beko kupaya uzanırsa Jasikevicius, 2001'den itibaren tek isim altında oynanan Avrupa Ligi'ni hem oyuncu hem de başantrenör olarak kazanan ilk isim olacak.

9 yılda 15 kupa aldı

Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 9 yıla 15 kupa sığdırdı.

Fenerbahçe Beko'yla Türkiye'de 1 kez lig, 2 kez de Türkiye Kupası kazanan Litvanyalı başatrenör, Zalgiris'le 5 lig, 3 yerel kupa sevinci yaşadı.

Jasikevicius, İspanya'da Barcelona'yla 2 lig, 2 İspanya Kupası zaferi elde etti.

49 yaşındaki ismin henüz Avrupa kupalarında şampiyonluğu bulunmuyor.

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