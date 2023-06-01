Dolar
20.90
Euro
22.49
Altın
1,976.99
ETH/USDT
1,867.30
BTC/USDT
26,886.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Türk Telekom yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 01.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Türk Telekom yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 17. maçını da galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmaya dış şut isabetleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Başkent temsilcisi, Bouteille ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı. Galatasaray Nef, dış şutlarla farkı eritse de Türk Telekom ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp sayılar bulan Türk Telekom, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarmayı başardı: 38-27. Mavi-beyazlılar, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Potaya giderek sayılar üreten başkent ekibi, 27. dakikada farkı 13'e kadar çıkarttı: 58-45. Türk Telekom, final periyoduna 9 sayılık avantajla, 64-55 önde girdi.

Son çeyrekte Taylor'un sayılarıyla farkı yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 82-69 önde girmeyi başardı. Türk Telekom, sahadan 91-77'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Mehmet Barlas vefat etti
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını özel video ile kutladı
TRT World Dijital 44. Telly Ödüllerinden 4 ödülle döndü
Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Benzer haberler

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta Nick Nurse dönemi

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta Nick Nurse dönemi

Türk Telekom yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu

Nuggets ilk, Heat 4'üncü NBA şampiyonluğu için parkeye çıkacak

Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek
Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor
Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak

Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet