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Türk Telekom Basketbol Takımı Avrupa'da evinde ilk yenilgisini aldı

İlk turda 6 maçta 5 galibiyet alarak lider olarak play-off turuna yükselen başkent ekibi, Nizhny Novgorod maçına kadar sahasındaki 4 karşılaşmada da rakiplerini yendi.

Erkan Tiryaki   | 18.03.2021
Türk Telekom Basketbol Takımı Avrupa'da evinde ilk yenilgisini aldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rus ekibi Nizhny Novgorod'a yenilerek, bu sezon Avrupa'da sahasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Geçen sezon Sekizli Final oynadığı turnuvaya bu sezon da iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda da iyi bir grafik ortaya koyuyordu.

İlk turda 6 maçta 5 galibiyet alarak lider olarak play-off turuna yükselen başkent ekibi, Nizhny Novgorod maçına kadar sahasındaki 4 karşılaşmada da rakiplerini yendi.

Rus ekibi karşısında sahadan 84-71 yenilgiyle ayrılan Türk Telekom, böylece 2020-2021 sezonunda Avrupa'da Ankara'daki ilk mağlubiyetini aldı.

Türk Telekom'un grupta ilk maçları bitti

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda ilk karşılaşmalarını tamamladı.

Fransa ekibi Strasbourg'u yenerek gruba başlayan Türk Telekom daha sonra deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına ve sahasında Nizhny Novgorod'a kaybetti. Grupta birer maçı eksik AEK ve Nizhny Novgorod'un ikişer galibiyeti bulunuyor. Strasbourg ise 3 maçından da galibiyet alamadı.

Grupta 3. sırada yer alan Türk Telekom, 23 Mart'ta deplasmanda Nizhny Novgorod, 31 Mart'ta sahasında AEK ve 7 Nisan'da dış sahada Strasbourg'la karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alan ekipler üst tura yükselecek.

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