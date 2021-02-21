Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar   | 21.02.2021
Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, pota altına takviye yaptı. Başkent ekibi, ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Daha önce NBA kariyerinde Milwaukee Bucks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets gibi takımların kadrolarında yer alan O'Bryant, THY Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Kuban ve Kızılyıldız formalarını da giydi.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 16 maçta görev yapan O'Bryant, ortalama 20.4 dakika süre alırken, 11,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1.4 asist istatistikleriyle mücadele etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Potada 999. milli sınav

NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü
'Bu maçı kazanmamız önemliydi'

'Bu maçı kazanmamız önemliydi'