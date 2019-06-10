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Tony Parker basketbolu bıraktı

NBA'de San Antonio Spurs formasıyla 4 şampiyonluk kazanan, geçen sezon ise Charlotte Hornets'ta oynayan Tony Parker, aktif kariyerini noktaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.06.2019
Tony Parker basketbolu bıraktı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs formasıyla 4 şampiyonluk kazanan, geçen sezon ise Charlotte Hornets'ta oynayan Tony Parker, kariyerini noktaldığını açıkladı.

Fransız basketbolcu Parker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İnanılmaz bir yolculuktu. NBA ve Fransa Milli Takımı'nda yaşadığım inanılmaz anları rüyamda görsem inanmazdım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

2001 NBA draftında Spurs tarafından 28. sırada seçilen Parker, 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007'de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa Milli Takımı formasıyla 2013'te Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets'ta oynayan Parker, NBA kariyerinde 15,5 sayı ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.

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