THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının lideri Fenerbahçe

İSTANBUL
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.
Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.
Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.
Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.
Sonuçlar
Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 77-85
Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan): 79-75
Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 94-92
Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65
Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63
Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 96-84
Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 93-88
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 73-66
Muhabir: Emre Doğan