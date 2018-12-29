THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının lideri Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Real Madrid'i 65-63 yenerek 11'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.

Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.

Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.

Sonuçlar

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 77-85

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan): 79-75

Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 94-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 96-84

Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 93-88

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 73-66

Muhabir: Emre Doğan