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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa

İspanyol ekibi Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Yunus Kaymaz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Musa, bu sezon üçüncü kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

23 yaşındaki Musa, Real Madrid'in İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan karşısında aldığı 91-87'lik galibiyette, 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.


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