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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

Barcelona'nın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.03.2022
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Exum, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Exum, takımının sahasında 88-83 kazandığı Monaco maçında 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.


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