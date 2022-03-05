THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum
Barcelona'nın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Ankara
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Exum, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Exum, takımının sahasında 88-83 kazandığı Monaco maçında 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.
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