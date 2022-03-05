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Spor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. Etnospor Forumu'na katılmak için Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Ruslan Rehimov   | 05.03.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ı kabul etti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Bakü'de gerçekleştirilen 5. Etnospor Forumu'nun önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan halkının geleneksel sporlara olan büyük ilgisinden bahsedildi.

Bilal Erdoğan, etnosporların dünya çapında tanınması ve yaygınlaştırılmasındaki hizmetleri, geleneksel sporların gelişimine özverili yaklaşımı, spor ve sporculara sürekli aktif desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Liderlik Ödülü"nü takdim etti.



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