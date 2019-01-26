THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu.
Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.
Sonuçlar
Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75
Maccabi FOX-Panathinaikos: 84-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70
Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84
Khimki-Bayern Münih: 60-71
Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75
Buducnost VOLI-Herbalife Gran Canaria: 75-70
Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84
Muhabir: Süha Gür