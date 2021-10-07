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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Süha Gür   | 07.10.2021
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Sezonun ilk haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-69 kaybeden Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor.

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Avrupa'da 729. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 481. maçını oynayacak.

Anadolu Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

Rekabette CSKA Moskova önde

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı.

Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi.

Söz konusu takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.


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