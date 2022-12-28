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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan   | 28.12.2022
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında

İstanbul

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.

Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.


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