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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 7'nci, toplamda ise 19. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Süha Gür   | 01.02.2020
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 22. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti.

Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu.

Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78

Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74

Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70

Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81

ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79

Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85

Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Anadolu Efes221931901169021141
2. CSKA Moskova221661817166415338
3. Barcelona221661855171613938
4. Real Madrid221661843170513838
5. Maccabi FOX 221481824169113336
6. Panathinaikos 22139192018695135
7. Valencia22111118121822-1033
8. AX Armani Exchange Milan 22111116891738-4933
9. Fenerbahçe Beko22101217111717-632
10. Kızılyıldız mts 2291316371658-2131
11. Olympiakos 2291317951821-2631
12. Khimki2291318851916-3131
13. Zalgiris22814170116752630
14. Baskonia2281416271747-12030
15. ASVEL 2281416361803-16730
16. ALBA Berlin 2271517841887-10329
17. Zenit2271516131759-14629
18. Bayern Münih2271516491821-17229

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